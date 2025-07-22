Богдан Ступка – один із найвидатніших акторів українського та пострадянського кіно, який за життя встиг зіграти понад 100 ролей у фільмах і театрі. Його харизма, глибина образів і потужна енергетика зробили кожну роль знаковою.

До чергових роковин смерті визначного актора ZAXID.NET пропонує добірку найкращих ролей Богдана Ступки.

«Білий птах з чорною ознакою» (1971)

Художній фільм режисера Юрія Іллєнка, який розповідає про трагічну історію сім’ї Дзвонарів, через долю якої показаний трагічний період історії України. Події фільму охоплюють 1937-1947 роки на Буковині. Для Богдана Ступки цей фільм став дебютом і одразу приніс головну роль – Ореста Дзвонаря.

«Вогнем і мечем» (1999)

Польський історичний фільм режисера Єжи Гоффмана, в основу якого ліг однойменний роман Генрика Сенкевича «Вогнем і мечем». У цьому фільмі Ступка зіграв Богдана Хмельницького. Сам фільм описує події початку XVII ст., коли відбувалось збройне протистояння православних – в основному козацтва Запорізької Січі – проти свавілля католиків Польщі. Пан Чаплинський, спійманий на марнотратстві господарства Богдана Хмельницького, забирає його дружину і вбиває сина. Через це гетьман очолює повстання.

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«Молитва за гетьмана Мазепу» (2001)

Ще один фільм режисера Юрія Іллєнка, в якому Ступка зіграв головну роль – гетьмана Івана Мазепи. В основі сюжету – діалог історичних антагоністів: Петра I, що плюндрує Іванів саркофаг, та гетьмана Івана, який встає з могили, щоб оповісти своє життя, передусім таке, що пов'язане з боротьбою двох державців.

«Фучжоу» (1994)

Фільм Михайла Іллєнка, який критики називають одним із найвідоміших прикладів українського фольклорного кіно, де комедійно-драматична роль Ступки продемонструвала широту його акторського діапазону. Актор зіграв Матвія Кошта – суперника головного героя Ореста, який одружується з його коханою Катериною.