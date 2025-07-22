Андрію Ісаєнку виповнилось 39 років

Український актор театру та кіно Андрій Ісаєнко народився 22 липня 1986 року в Запоріжжі. У дитинстві захоплювався різними видами спорту, зокрема, вільною боротьбою, баскетболом, волейболом, проте вступив до Запорізького національного університету на факультет театрального мистецтва. З 2008 року Андрій Ісаєнко почав працювати в Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра.

У день уродин актора нагадуємо про його найяскравіші образи з фільмів та серіалів.

«Кіборги», 2017

Фільм Ахтема Сеітаблаєва розповідає про два тижні оборони Донецького аеропорту. Усі герої картини мають реальних прототипів. Ними стали Олександр Трепак, позивний «Редут», Андрій Шараскін, позивний «Богема», Євгеній Жуков, позивний «Маршал», Кирило Недря, позивний «Доцент», Євгеній Межевікін, позивний «Адам». Їх зіграли актори В'ячеслав Довженко, Макар Тихомиров, Андрій Ісаєнко, Роман Ясіновський, Віктор Жданов, Олександр Піскунов, Костянтин Темляк, Роман Семисал.

Авторкою сценарію є Наталія Ворожбит. У фільмі використані пісні «Океану Ельзи». Зйомки тривали близько двох місяців. Для того, щоб передати атмосферу Донецького аеропорту, збудували декорації, ідентичні за розмірами справжньому колишньому аеропорту імені Прокоф'єва. Декорації створювали за фото і відео, наданими самими бійцями.

«Захар Беркут», 2019

Фільм Ахтема Сеітаблаєва та Джона Віна «Захар Беркут» є екранізацією твору Івана Франка. Зйомки відбувалися в Карпатах на озері Синевир та під Києвом. Спеціально для «Захара Беркута» збудували декорації величезної гірської ущелини, селища Тухля та маєтку Тугара Вовка. У проєкті узяли участь також і голлівудські кінематографісти. Продюсерами фільму з американського боку виступили Джефф Райс, Юрій Карновський і Раджа Коллінз.

Головну роль зіграв Роберт Патрік («Термінатор 2: Судний день»). У стрічці взяли участь актори з України, США, Великобританії, Казахстану та Монголії: Алекс Мак-Ніколл, Томмі Фленаган, Поппі Дрейтон, Андрій Ісаєнко (зіграв німого коваля Петра), Олег Волощенко, Цегмід Церенболд, Єржан Нуримбет, Аліна Коваленко, Рокі Майерс, Олівер Тревена, Аян Отепберген, Віктор Жданов та інші.

Також у фільмі взяло участь понад 250 акторів масових сцен, а також дві команди каскадерів – з України та Казахстану. Спеціально для історичного екшену було створено понад 600 оригінальних костюмів, що склало більше ніж 3000 одиниць одягу, сотні екземплярів зброї, аксесуарів, прикрас, посуду. Над проєктом працювали до 40 майстрів, які досліджували історичний одяг та створювали костюми, їм допомагали ремісники з цілої України.

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«Козаки. Абсолютно брехлива історія», 2020

Серіал розповідає про простого українського хлопця Івана, який хотів викупити матір з турецького полону, а в результаті потрапив до загону козаків. Хлопцеві вдалося вкрасти сережку, яка виявилася не простою, а чарівною. Ця прикраса робить московське царство невразливим. Однак вона пробула у руках Івана недовго. Обставини так склалися, що сережка виявилася у вусі в Кошового. Тепер, щоб повернути сережку і викупити матінку у турків, Івану доведеться відправитися в Запорізьку Січ. Андрій Ісаєнко зіграв у фільму роль курінного Назара.

«Жіночий лікар», 2023

Серіал розповідає про акушера-гінеколога Михайла Гончара, який був змушений переїхати до Києва із Сіверодонецька. Лікарню, де він очолював пологове відділення, було зруйновано внаслідок російського обстрілу, як і дім Михайла. Він влаштовується в столичний Науково-дослідний центр акушерства та репродуктології, куди скеровують вагітних із патологіями та ускладненнями з усієї України. Головну роль грає Андрій Ісаєнко. До речі, у фільмі «Потяг у 31 грудня» він зіграв самого себе: інші герої фільму змушуються його приймати пологи прямо у потязі, оскільки Ісаєнко настільки переконливо зіграв лікаря в серіалі.