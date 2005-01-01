До роботи над українським фільмом «Захар Беркут» приєдналися американські кінематографісти

Для зйомок фільму у Карпатах побудували селище

До знімальної команди українського історичного фільму «Захар Беркут» за повістю Івана Франка, який створюється компанією Kinorob за підтримки Держкіно, приєдналися кінематографісти з США. Разом із режисером Ахтемом Сеітаблаєвим («Кіборги», «Чужа молитва», «Хайтарма») в якості співрежисера над стрічкою працюватиме Джон Вінн. Продюсерами фільму з американської сторони виступлять Джефф Райс, Юрій Карновський та Раджа Коллінз.

«Співпраця з американськими партнерами – це, в першу чергу, наш шанс розповісти всьому світу цю неймовірну героїчну історію Івана Франка, показати далеко за межами країни красу українських Карпат, дати можливість більше дізнатися про нашу історію, давні традиції, познайомитися з культурою, побутом, почути справжню українську музику, “інфікувати” не тільки українського, але й західного глядача нашою країною. У сценарії стрічки ми зберегли всі основні меседжі, закладені класиком у своєму творі: ідеї громадянського суспільства, єднання, самовідданості та чесності»,– вважає режисер фільму Ахтем Сеітаблаєв.

Постер до фільму

Партнери з США фільму забезпечуватимуть комунікацію з міжнародним акторським складом стрічки та допомагатимуть з просуванням проекту на північноамериканському ринку.

«Я був дуже вражений, коли вперше прочитав сценарій фільму: Чому я про це ніколи не чув? Адже це просто неймовірна історія! Я вірю, що у цього проекту великий міжнародний потенціал, оскільки історія маленької української громади, яка бореться проти наймогутнішої армії світу за свою свободу та незалежність, зрозуміла кожному з нас, і неодмінно знайде відгук в серцях глядачів по всьому світу», – зазначає американський продюсер фільму Джефф Райс.

Творчий доробок Джеффа Райса налічує понад 90 проектів, зокрема фільми «План втечі» з Арнольдом Шварценеггером та Сільвестром Сталлоне, «Вцілілий» за участю Марка Волберга, «Два стволи» з Дензелем Вашингтоном і Марком Волбергом, «Мерзла земля» із Ніколасом Кейджем. Раджа Коллінз продюсував стрічки «Реальні спогади міжнародного вбивці», «Прискорення» та інші.

Зйомки фільму «Захар Беркут» розпочнуться в середині червня в Карпатах, поблизу села Манява. Повний акторський склад фільму буде оголошено незабаром. Нагадаємо, що кастинги проходили у різних містах України, зокрема і у Львові. Прем’єра стрічки запланована на 2019 рік.

Нагадаємо, що консультантом фільму є внук Івана Франка Роланд.

За сюжетом, монгольська орда на чолі з ханом Бурундою рухається на захід, винищуючи все на своєму шляху. Проте невеличка громада карпатських мисливців під керівництвом Захара Беркута має свій план, щоб назавжди зупинити чисельного ворога.