Дитина потрапила в лікарню в критичному стані

У Чернівцях лікарі провели унікальну операцію з видалення зігнилої лобної кістки черепа дитині. Хлопець в лікарню потрапив в критичному стані, операція врятувала йому життя. На місце пошкодженої кістки лікарі поставили титанову пластину. Зараз дитина перебуває в задовільному стані.

У міській дитячій лікарні Чернівців провели складну багатоступеневу операцію – видалили частину лобної кістки черепа та встановили індивідуально виготовлену титанову пластину. Про це повідомили в управлінні охорони здоров'я Чернівецької міської ради. Операцію провели нейрохірурги дитячої лікарні Аурел Рошка та Любомир Волянюк.

За словами лікарів-нейрохірургів, операцію треба було проводити негайно, адже пацієнт в медзаклад потрапив у критичному стані. Під час діагностики виявили, що лобна кістка почала гнити, що могло призвести до смерті хлопчика

«У дитини діагностували гнійне запалення лобної кістки, остеомієліт з епідуральними абсцесами та ураженням. Це був стан, що загрожував життю», – повідомив нейрохірург Аурел Рошка.

Під час першого етапу хірургічного втручання медики видалили уражену ділянку кістки, провели санацію та дренування епідурального простору. Після п’яти тижнів лікування антибіотиками, коли ознак інфекції вже не було, пацієнту імплантували титанову пластину.

«Ця пластина замінює втрачений фрагмент кістки та залишатиметься в організмі дитини до кінця життя, забезпечуючи цілісність черепа та захист мозку», – пояснюють фахівці.

Окрім двох нейрохірургів до лікування маленького чернівчанина була залучена команда фахівців – реаніматологи, інфекціоністи та педіатри. У дитячій лікарні зазначають, що спільними зусиллями медики врятували дитині життя.