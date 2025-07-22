Спалах сальмонельозу зафіксували у Вараському районі Рівненської області

У Вараському районі Рівненської області зафіксували кілька випадків сальмонельозу. Захворіли четверо людей – двоє дорослих та двоє дітей, які споживали вʼялену ковбасу промислового виробництва. Про це повідомив обласний центр контролю та профілактики хвороб у вівторок, 22 липня.

«Під час епідеміологічного розслідування зʼясувалося, що усі хворі вживали в’ялену ковбасу промислового виробництва, яку придбали в одному з магазинів Вараського району. У стані середньої важкості госпіталізували 33-річного батька з двома дітьми віком 9 і 2 років, а також 25-річного чоловіка. Наразі усі пацієнти перебувають у задовільному стані», – розповіла ZAXID.NET завідувачка відділу епіднагляду обласного центру контролю та профілактики хвороб Юлія Терентьєва.

За її інформацією, наразі фахівці Держпродспоживслужби зʼясовують походження сировини, в якій виявили бактерії роду Salmonella typhimurium. Представники магазину, де хворі придбали вʼялену ковбасу, сприяють епідрозслідуванню.

Юлія Терентьєва зауважила, що це перший у 2025 році спалах сальмонельозу. За її словами, наразі сприятливе середовище для поширення гострих кишкових інфекцій, оскільки через високу температуру повітря продукти більш піддатливі до псування. У квітні минулого року на сальмонельоз захворіли восьмеро мешканців Бабинської громади, які споживали домашню їжу, приготовану з недотриманням правил термічної обробки.

Додамо, що cальмонельоз – інфекційне захворювання, що передається в більшості випадків з їжею, а також контактно-побутовим шляхом. Викликається різними мікробами роду сальмонел. Захворювання розвивається через 6-72 години після потрапляння сальмонел в організм. Для недуги характерний біль у животі, нудота, блювання.