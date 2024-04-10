У Бабинській громаді Рівненського району 25 березня зафіксували масове захворювання на сальмонельоз. Інфекцію підхопили восьмеро місцевих жителів, серед яких двоє дітей. Як розповіла ZAXID.NET завідувачка обласного епідвідділу Юлія Терентьєва, станом на 10 квітня пацієнтів у задовільному стані виписали з лікарень.

«Усі хворі разом споживали домашню їжу, ймовірно, приготовану з недотриманням правил термічної обробки, розмежування готової та сирої продукції, або ж особистої гігієни. У стані середньої важкості двох дітей віком 2 і 13 років госпіталізували в Рівне, п'ятьох дорослих – у лікарню за місцем проживання, а один хворий перебував на амбулаторному лікуванні», – зазначила завідувачка відділу епіднагляду Рівненського обласного центру контролю і профілактики хвороб Юлія Терентьєва.

Юлія Терентьєва зауважила, що це перший у 2024 році спалах сальмонельозу. За її словами, наразі сприятливе середовище для поширення гострих кишкових інфекцій, оскільки через високу температуру повітря продукти більш піддатливі до псування.

Додамо, що cальмонельоз – інфекційне захворювання, що передається в більшості випадків з їжею, а також контактно-побутовим шляхом. Викликається різними мікробами роду сальмонел. Захворювання розвивається через 6-72 години після потрапляння сальмонел в організм. Для недуги характерний біль у животі, нудота, блювання.