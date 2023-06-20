Сім'я з Рівненщини захворіла на сальмонельоз після вживання домашнього майонезу
У лікарню госпіталізували трьох дорослих та двох дітей
У Сарненському районі на Рівненщині п'ятеро людей з однієї сім'ї захворіли на сальмонельоз. Встановлено, що інфекцією вони заразились після вживання майонезу з домашніх курячих яєць.
Як повідомила у коментарі ZAXID.NET лікарка-епідемологиня Рівненського центру контролю та профілактики хвороб Ольга Романчук, родина захворіла 14 червня. Йдеться про трьох дорослих та двох дітей. У всіх були подібні симптоми: біль у животі, нудота, пронос та висока температура. Згодом їх госпіталізували у інфекційне відділення Сарненської лікарні.
На момент госпіталізації в пацієнтів була інтоксикація, їхній стан оцінювали як середньої важкості. Станом на 20 червня хворі продовжують лікуватись стаціонарно у медзакладі.
Цьогоріч на Рівненщині це перший спалах сальмонельозу. У попередньому році, зазначила Ольга Романчук, спалахів цієї інфекції взагалі не фіксували.
Сальмонельоз – інфекційне захворювання, що передається в більшості випадків з їжею, а також контактно-побутовим шляхом. Викликається різними мікробами роду сальмонел. Захворювання розвивається через 6-72 години після потрапляння сальмонел в організм. Для недуги характерний біль у животі, нудота, блювання.
У центрі контролю хвороб дають такі рекомендації, аби вберегтися від захворювання:
- м'ясо, птицю, яйця вживати в їжу тільки після термічної обробки;
- качині та гусячі яйця використовувати тільки в тісто;
- не годувати сирими курячими яйцями маленьких дітей;
- кашу або пюре, в які додають молоко чи жовтки, необхідно прокип'ятити;
- для готових та сирих продуктів використовувати окремий посуд, дощечки для нарізування;
- молоко перед вживанням кип'ятити;
- продукти, які швидко псуються (варені ковбаси, м'ясні салати, молочні продукти та ін.) зберігати в холодильниках при температурі не вище 8°С;
- дотримуватись правил особистої гігієни, уважно стежити за гігієною маленьких дітей, мити руки, по можливості харчуватися в місцях передбачених для цього.