У Сарненському районі на Рівненщині п'ятеро людей з однієї сім'ї захворіли на сальмонельоз. Встановлено, що інфекцією вони заразились після вживання майонезу з домашніх курячих яєць.

Як повідомила у коментарі ZAXID.NET лікарка-епідемологиня Рівненського центру контролю та профілактики хвороб Ольга Романчук, родина захворіла 14 червня. Йдеться про трьох дорослих та двох дітей. У всіх були подібні симптоми: біль у животі, нудота, пронос та висока температура. Згодом їх госпіталізували у інфекційне відділення Сарненської лікарні.

На момент госпіталізації в пацієнтів була інтоксикація, їхній стан оцінювали як середньої важкості. Станом на 20 червня хворі продовжують лікуватись стаціонарно у медзакладі.

Цьогоріч на Рівненщині це перший спалах сальмонельозу. У попередньому році, зазначила Ольга Романчук, спалахів цієї інфекції взагалі не фіксували.

Сальмонельоз – інфекційне захворювання, що передається в більшості випадків з їжею, а також контактно-побутовим шляхом. Викликається різними мікробами роду сальмонел. Захворювання розвивається через 6-72 години після потрапляння сальмонел в організм. Для недуги характерний біль у животі, нудота, блювання.

У центрі контролю хвороб дають такі рекомендації, аби вберегтися від захворювання: