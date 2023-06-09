На Хмельниччині госпіталізували 62-річну жінку з ботулізмом. Жінка захворіла після вживання торішнього консервованого паштету домашнього приготування. Наразі вона перебуває в лікарні у стані середньої важкості.

Як повідомила прес-служба Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб, жінка 31 травня з'їла домашній консервований свинячий паштет. За медичною допомогою хвора звернулася лише за тиждень з симптомами нудоти, блювання, діареї, запаморочення. Також вона мала характерні симптоми: порушення гостроти зору та утрудненене ковтання. 8 червня жінку госпіталізували до інфекційного відділення районної лікарні.

«Того ж дня, близько обіду хвору скерували до КП "Хмельницька інфекційна лікарня", де їй ввели протиботулінічну сироватку. Наразі пацієнтка у стані середньої важкості перебуває у зазначеному медичному закладі», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що ботулізм – це тяжке харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Не завжди це лише страви з м'яса чи риби: до прикладу, в травні на Хмельниччині фіксували випадок ботулізму, коли чоловік захворів після вживання консервованих огірків. Симптоми ботулізму:

порушення близького зору — ви не можете читати текст, але добре бачите предмети;

сильно виражена сухість у роті;

важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає);

підвищена стомлюваність, м’язова слабкість;

запаморочення;

короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім — стадія парезу кишківника (здуття живота, закреп);

ураження м’язів шиї та кінцівок.

У важких випадках людину турбує відчуття нестачі повітря, тягар в грудній клітці, розвивається дихальна недостатність. За перших проявів таких симптомів необхідно негайно викликати медиків, оскільки ботулізм без лікування призводить до летальних наслідків.