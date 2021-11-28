Журналіст Юрій Бутусов опублікував відео, де він стріляє із гармати із коментарем «по російських окупантах»

Державне бюро розслідувань відкрило справу проти головного редактора сайту «Цензор.нет» Юрія Бутусова. Журналіст раніше опублікував у соцмережах відео, де він стріляє із гаубиці, супроводжуючи коментарем «по російських окупантах».

Бутусов оприлюднив відповідне відео у Facebook 27 листопада до Дня пам’яті жертв голодоморів. На ньому він стріляє з гаубиці «Д-20» калібром 152 мм. Він супроводжує свій постріл словами: «За кожне зерня 1933-го року, за кожну жертву радянських репресій, по російських окупантах – вогонь, постріл!».

Пізніше Бутусов додав, що відео було зняте дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. Однак не уточнив, де саме.

Публікацію Бутусова вже засудило Міноборони України, заявивши, що її можуть «використати як привід для ускладнення ситуації в зоні ООС та для звинувачень України в порушенні домовленостей щодо відведення зброї». Та наголосило, що українські військові не застосовують на фронті зброю понад 100 мм, оскільки це заборонено Мінськими угодами.

За попередніми висновками, відео дійсно було відзняте за межами зони операції Об'єднаних сил, каже ДБР. Однак пообіцяло перевірити усі обставини публікації та запису відео пострілу з гармати, яке виклав Бутусов. Також планують перевірити і посадовців, які допустили його до озброєння. Справу відкрили за двома статтями: порушення правил поводження зі зброєю планування та підготовка, розв’язування і ведення агресивної війни.

Водночас сам Бутусов назвав відкриття проти нього проваджень «помстою президента Зеленського за свою ганебну прес-конференцію».