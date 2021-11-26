Суспільство
Найцікавіше з прес-марафону Зеленського
Звіт про успіхи і невдачі першої половини каденціїЮрій Братюк, 0
Президент Володимир Зеленський 26 листопада проводить прес-марафон, присвячений «екватору» його каденції. Захід анонсували менш ніж за добу до його проведення, допустивши до нього обмежену кількість представників ЗМІ – «через складну епідемічну ситуацію в країні та досвід попередніх прес-марафонів».
В Офісі президента обіцяють «змістовну розмову, під час якої будуть висвітлені різні актуальні й суспільно важливі теми».
Планується, що прес-марафон «30 запитань Президенту України» розпочнеться о 12:00 і триватиме три години. ZAXID.NET наживо розповідатиме про найцікавіші моменти події.
*щоб мати можливість переглядати трансляцію, необхідно вимкнути AdBlock
Це наш Instagram,
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET