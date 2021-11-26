Президент Володимир Зеленський 26 листопада проводить прес-марафон, присвячений «екватору» його каденції. Захід анонсували менш ніж за добу до його проведення, допустивши до нього обмежену кількість представників ЗМІ – «через складну епідемічну ситуацію в країні та досвід попередніх прес-марафонів».

В Офісі президента обіцяють «змістовну розмову, під час якої будуть висвітлені різні актуальні й суспільно важливі теми».

Планується, що прес-марафон «30 запитань Президенту України» розпочнеться о 12:00 і триватиме три години. ZAXID.NET наживо розповідатиме про найцікавіші моменти події.

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