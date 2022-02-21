Після бійки в роботі сесії оголосили перерву на добу

На сесії Рівненської міської ради виникла масова бійка. Ще до початку розгляду питання порядку денного до трибути підбігли люди, які прийшли на сесію, й почали штурхати депутата Володимира Валявку (ВО «Свобода»). Почалася бійка, у результаті якої якої депутат Рівненської міської ради Олег Осуховський також від «Свободи» опинився у лікарні, а в роботі сесії оголосили перерву до 22 лютого.

Запланована на 21 лютого позачергова сесія Рівненської міської ради розпочалася з бійки. На сесії мали розглянути питання про виділення коштів з бюджету міста на фінансування місцевої територіальної оборони, однак до цього справа не дійшла.

Будівлю, де відбувається сесія, перед її початком пікетували працівники Рівненської міської лікарні. Вони прийшли підтримали головлікаря Євгена Кучерука, у якого закінчується контракт. З трибуни виступив сам Євген Кучерук, а після нього на захист головлікаря виступив громадський активіст Роман Коваль, лікар-травматолог за фахом. Він заявив, що «Свобода» хоче замінити Євгена Кучерука своєю людиною, не порадившись з колективом лікарні. Після слів Романа Коваля про те, що «до «Свободи» тепер є питання», до трибуни підійшов депутат Володимир Валявка й вимкнув мікрофон. Після цього разом з іншими людьми підбіг підозрюваний у державній зраді діяч УНСО Ярослав Гранітний, і розпочалася бійка. У бійку втрутився депутат міськради від «Свободи» Олег Осуховський (екс-народний депутат), якому розбили обличчя.

Голова міськради Олександр Третяк оголосив перерву на 10 хвилин, з зали усі вийшли, залишилися працівники поліції. Невдовзі міський голова повернувся й оголосив перерву в роботі сесії до 22 лютого. Тим часом Олега Осуховського повезли до лікарні.