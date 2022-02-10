Депутати двічі безуспішно намагалися розпочати сесію

У четвер, 10 лютого, у сесійній залі Кам'янець-Подільської міської ради побилися депутати. Сутичка між депутатами Володимиром Кондруком (ВО «Свобода») та Сергієм Самсонюком («Слуги народу») під час невдалих спроб розпочати сесійне засідання. Після засідання Володимир Кондрук написав у поліцію заяву на свого опонента, поскаржившись на забій гомілки. Окрім того, на засіданні стався словесний конфлікт між мером Михайлом Посітком та Юрієм Нестеровським («За конкретні справи»), після якого мер зробив два офіційні зауваження опоненту за матюки.

Про конфліктне засідання після обіду четверга, 10 лютого, повідомила прес-служба міськради Кам'янець-Подільського. У повідомленні міськради вказано, що через блокування депутатами роботи міськрада досі не може прийняти щорічний бюджет. «Через блокування депутатами складається невтішна ситуація: не прийнято важливі соціальні програми, немає можливості фінансувати нагальні потреби міста й сіл. Як зазначають у фінуправлінні: гроші є, тобто в бюджеті громади передбачено основні видатки. Єдине, що потрібно, щоб за це проголосували депутати. Однак вкотре депутати голосування зривають», – йдеться у повідомленні Кам'янець-Подільської міськради.

У порядку денному сесії було 77 питань, серед яких і низка бюджетних, втім через конфлікти не вдалося навіть розпочати сесію.

Під час дискусій сталася і публічна перепалка між мером конфлікт між мером Михайлом Посітком та депутатом від партії «За конкретні справи» Юрієм Нестеровським. Під час суперечки Нестеровський звинуватив мера у тому, що той не зважає на думку депутатів і «одноосібно керує містом», при цьому кілька разів матюкнувшись до мера. Після цього Михайло Посітко двічі зробив офіційні зауваження депутату (після кількох зауважень депутата можуть тимчасово позбавити права виступів).

Уже після сесії стало відомо, що один із депутатів написав на іншого заяву у поліцію через завдання тілесних ушкоджень. Так, Володимир Кондрук заявив, що Сергій Самсонюк спричинив йому забій правої гомілки. Наразі правоохоронці вирішують, чи відкривати провадження за ч.1 ст. 125 ККУ (умисне легке ушкодження).

Зазначимо, серед тих, хто не захотів розпочинати сесійне засідання, були депутати Ігор Бойко, Сергій Ведерніков, Сергій Самсонюк, Оксана Сидоренко (усі – «Слуга народу»), Степан Гурома, Олексій Сікора (обоє – «Рідне місто»), Олександр Марчук, Василь Кобильник (обоє – «Європейська солідарність»), а також Віталій Ліпковський («За конкретні справи»). Утримався від голосування Юрій Нестеровський. Відтак сесію міськради вирішили перенести на 15 лютого.