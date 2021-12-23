Депутати міськради просять ухвалити законопроект №5708-1 про легалізацію зброї

Депутати івано-франківської міськради звернулися до Верховної Ради із закликом ухвалити законопроект №5708-1 про право на самозахист та володіння цивільною вогнепальною зброєю. Звернення підтримало 36 з 39 депутатів під час сесії міськради у четвер, 23 грудня.

Текст звернення під час сесії івано-франківської міськради зачитував депутат Юрій Лозяк. За його словами, в Україні відсутній закон щодо володіння зброєю, який би врегулював право на її придбання і визначав меж її використання. Натомість весь легальний ринок зброї контролюється Міністерством внутрішніх справ України, яке поєднує ліцензійні, дозвільні і контролюючі функції.

«Уже не перший рік в країні точаться запеклі дискусії стосовно цього питання. Коли країну наповнює нелегальна зброя, вчиняються сотні злочинів, законослухняні громадяни залишаються беззахисними! Зі схожими законами, суттєве зниження злочинності відбулось в усіх європейських країнах! Україна поки що, єдина в Європі, де відсутнє законодавче регулювання обігу зброї», – каже Юрій Лозяк.

На думку авторів звернення законопроект №5708-1 здатний вирішити усі питання, пов’язані з обігом зброї в державі та зберегти баланс інтересів держави та права громадянина на захист власного життя.

«У зв’язку зі значною кількістю маніпуляцій з приводу цієї теми, наголошуємо, що право на володіння цивільною вогнепальною зброєю, у тому числі короткоствольною, згідно з альтернативним законопроектом, є добровільним і передбачає низку перевірок та запобіжників, що застосовуються для унеможливлення використання такої зброї в злочинних цілях», – йдеться у зверненні франківських депутатів.

За ухвалення звернення до Верховної Ради проголосувати за законопроект №5708-1 проголосувало 36 з 39 депутатів міськради.

Додамо, що у Міністерстві внутрішніх справ у вересні 2021 року заявляли, що до кінця року створять в Україні єдиний реєстр зброї. Він має спростити процес реєстрації зброї для українців, а також спростити процедуру продовження наявних дозволів на зброю. Для створення реєстру Верховна Рада мала ухвалити відповідний закон.