Вбивство сталося у місті Заставна у квітні 2020 року

48-річного мешканця Чернівецької області засудили до 10 років ув’язнення за вбивство дружини у присутності 8-річного сина. Інцидент стався ще навесні 2020 року, чоловік ножем наніс численні поранення 42-річній жінці. Після вбивства дружини чоловік намагався скоїти самогубство та завдав собі кілька ударів ножем у легені та серце. Поліцію додому викликав 8-річний син подружжя.

Як у вівторок, 13 квітня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, 48-річному мешканцю Заставни присудили десять років позбавлення волі. За даними слідства, у квітні 2020 року під час сімейної сварки чоловік жорстоко побив дружину та наніс їй численні ножові поранення у груди.

«Від отриманих травм 42-річна жінка загинула. Вбивство відбулось у присутності 8-річного сина подружжя. Дитина самостійно викликала поліцію. Пояснити свій вчинок чоловік не зміг», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Суд визнав 48-річного мешканця Буковини винним за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та засудив до 10 років позбавлення волі. Свою вину підсудний визнав повністю.