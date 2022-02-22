Поліція затримала 34-річного дрогобичанина невдовзі після вбивства

У Дрогобичі 34-річний чоловік під час сварки вбив свою співмешканку. Вона померла у своїй квартирі від кількох ударів ножем.

Як повідомили у поліції, убивство трапилось уночі 21 лютого. Під час конфлікту 34-річний мешканець Дрогобича кількома ударами ножа убив свою 36-річну співмешканку.

Чоловіка затримали майже одразу після злочину. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід, а поліція готує підозру за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Якщо його провину доведуть, дрогобичанину загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.