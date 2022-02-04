Подвійне вбивство сталося чотири роки тому у приватному будинку в селі Баня Лісовицька

Стрийський міськрайонний суд на Львівщині 2 лютого виніс вирок 48-річному жителю села Баня Лісовицька Стрийського району, який чотири роки тому скоїв подвійне вбивство – зарізав ножем свого сина та його товариша. Вбивцю засудили до довічного позбавлення волі.

У прокуратурі Львівщини повідомили, що під час досудового розслідування було зібрано достатньо доказів вини підсудного у подвійному вбивстві свого сина та його товарища, яке сталося у березні 2018 року. Чоловік скоїв вбивство під час розпивання спиртних напоїв у будинку, де проживав, завдавши двом юнакам удари ножем у груди, спину та шию.

Вироком суду 48-річного чоловіка визнано винним в умисному вбивстві двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ). Його засуджено до довічного позбавлення волі.

Вбивство сталося у березні 2018 року у селі Баня Лісовицька Стрийського району. 22-річного та 18-річного юнаків знайшли вбитими в приватному будинку дідуся. За вбивство затримали батька одного з хлопців. Чоловік зарізав ножем свого сина та його товариша під час конфлікту. Поранення виявилися смертельними. Вбивця перебував у стані алкогольного сп’яніння, що є обтяжуючою обставиною.