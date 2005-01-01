У Стрийському районі зарізали двох юнаків

У селі Баня Лісовицька Стрийського району на Львівщині в приватному будинку вбили двох молодих чоловіків.

Їхні тіла зі слідами від ножових поранень виявили сьогодні, 23 березня, близько 07:20 в будинку 65-річного мешканця, повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

«Слідчо-оперативна група, виїхавши на місце події, з’ясувала, що один із померлих, 22-річний житель району, напередодні приїхав у гості до дідуся та бабці разом із своїм 18-річним приятелем», ‒ йдеться у повідомленні.

Їхні закривавлені тіла знайшли вранці родичі.

У поліції відмовилися розповісти будь-які деталі, посилаючись на таємницю слідства. Наразі всі обставини з'ясовуються. Призначено експертизи.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), що карається позбавленням волі від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Проводиться досудове розслідування.