Прокуратура назвала підозрюваного та мотив подвійного вбивства юнаків на Стрийщині

Батька одного з юнаків затримали того ж дня

Підозрюваному у вбивстві двох молодих хлопців, батькові одному з них, оголосили підозру у скоєнні злочину і взяли під варту. Причиною трагедії став конфлікт між ними та розпивання алкогольних напоїв. Про це 27 березня повідомила прес-служба прокуратури Львівської області.

«Зловмисником виявився 45-річний батько одного зі потерпілих, який під час раптового конфлікту із сином завдав йому та його товаришу декілька ударів ножем у шию, грудну клітку та спину. Внаслідок цього потерпілі померли. Зазначимо, що правопорушник перебував у стані алкогольного сп’яніння, що є обтяжуючою обставиною», ‒ повідомила деталі прокуратура.

Маючи достатньо доказів причетності чоловіка, правоохоронці повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.1 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство). Це карається позбавленням волі до 15 років або довічним ув’язненням.

Суд обрав підозрюваному найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, 22-річного та 18-річного юнаків знайшли вбитими 23 березня у с. Баня Лісовицька Стрийського району на Львівщині в будинку дідуся одного з них.