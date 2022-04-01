За скоєне підлітку загрожує до 15 років ув'язнення

Поліція підозрює 17-річного ужгородця в умисному вбивстві 87-річної жінки – його прабабусі. На тілі потерпілої правоохоронці виявили ножові поранення у серце та численні травми голови. Відомо, що жінка уже тривалий час хворіла та не могла самостійно піднятися з ліжка. Правнук прийшов до неї п’яним і кілька разів вдарив кухонним ножем. Зараз хлопець перебуває у СІЗО, він зізнався у вбивстві. Підлітку загрожує 15 років тюрми.

Як у п’ятницю, 1 квітня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, виклик про смерть 87-річно мешканки Ужгорода надійшов правоохоронцям ввечері четверга, 31 березня. Тіло без ознак життя у помешканні жінки виявив її внук. Зі слів заявника, потерпіла тривалий час хворіла і останні місяці вже не могла самотужки піднятися з ліжка.

«Поліцейські встановили, що смерть жінки настала внаслідок насильницьких дій. На її тілі та голові виявили численні травми, а також ножові поранення в серце. Правоохоронці затримали 17-річного правнука потерпілої. Хлопець, ймовірно перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, увійшов до кімнати пенсіонерки та заподіяв їй несумісні з життям тілесні ушкодження», – йдеться у повідомленні поліції.

17-річний мешканець Ужгорода у скоєному зізнався, наразі він перебуває у СІЗО. З місця події поліцейські вилучили кухонний ніж, яким підліток вбив свою прабабусю.

Хлопцеву уже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). За скоєне 17-річному ужгородцю загрожує до 15 років позбавлення волі.