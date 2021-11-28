17-річний водій спочатку створив аварійну ситуацію патрульним, а пізніше - врізався в огорожу

У Мукачеві патрульні затримали неповнолітнього водія Audi, який спочатку створив аварійну ситуацію автомобілю поліцейських, не зупинився, а згодом врізався в огорожу батьківського будинку. За висновком лікаря-нарколога, за кермом підліток перебував п’яний.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Закарпаття, інцидент трапився близько 01:00 у неділю, 28 листопада: патрульні отримали орієнтування від іншого екіпажа на автомобіль Audi.

«Водій автівки, рухаючись зустрічною смугою, зчинив інспекторам аварійну ситуацію і, пришвидшившись, поїхав далі. Це трапилося на вулиці Графа фон Шенборна у Мукачеві», – йдеться у повідомленні патрульної поліції.

Згодом інший екіпаж виявив Audi, яке в’їхало в огорожу приватного будинку. Неповнолітній сам зізнався, що не впорався з керуванням і вчинив ДТП, в‘їхавши в огорожу власного дому.

Правоохоронці зателефонували батькам підлітка, огляд він проходив у медзакладі за їхньої присутності. За висновком нарколога, за кермом хлопець перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Як уточнив ZAXID.NET речник патрульної поліції Закарпаття Ернест Завадський, йдеться про 17-річного мешканця Мукачева. На підлітка патрульні склали адмінматеріали кількома статтями КУпАП: за ч. 1 ст. 130 (керування у стані сп‘яніння), ст. 124 (вчинення ДТП), ст. 122-4 (залишення місця ДТП), ч. 2 ст .126 (керування особою, яка немає права керування) та ч. 5 ст. 122 (створення аварійної ситуації).