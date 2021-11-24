Школярі перекинулись на краденому авто, злякалися і втекли з місця ДТП

Двоє одинадцятикласників отримали по два роки умовно за скоєння ДТП на краденому ВАЗ-21093. Хлопці ще у вересні 2020 року викрали автомобіль у селі Кваси Рахівського району, бо хотіли розважитись і покататися. Вже у сусідньому селі машина перекинулася на дах: жоден з підлітків не вмів керувати автомобілем. З місця ДТП хлопці втекли.

Поліція невдовзі затримала обох крадіїв, виявилося, що це 15- та 16-річні мешканці села Білин Рахівського району. Як зазначається у рішенні суду, автомобіль школярі викрали 11 вересня 2020 року, близько 03:30 у в селі Кваси.Відомо, що підлітки залізли у салон автомобіля ВАЗ-21093, спочатку не могли завести машину і її довелося штовхати.

Хлопці поїхали у село Білин, кілька разів змінювали одне одного за кермом. Повертаючись до Квасів, один із підлітків не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Автомобіль перекинувся на дах, а хлопці вирішили втекти з місця ДТП.

Під час розгляду справи у суді школярі пояснили, що вкрали ВАЗ-21093, бо хотіли покататися, а коли авто перекинулося – злякались і втекли. У суді хлопці розкаялися, просили їх суворо не карати.

Власник автомобіля подав заяву до суду про розгляд справи без нього, оскільки перебуває закордоном. Ніяких претензій до підлітків чоловік не мав та у своїй заяві зазначив, що хлопці відшкодували йому збитки.

Представник служби у справах дітей Рахівської РДА Олеся Шмолнавер під час судового засідання пояснила, що неповнолітні наразі перебувають на обліку як особи, які скоїли злочин. Проте, до цього часу на обліку не перебували.

Голова села Білин видав обом хлопцям позитивні характеристики, зазначивши, що вони послушні, виховані, трудолюбиві, без поганих звичок і часто допомагають батькам. У характеристиці від класного керівника школярів йдеться, що навчаються вони посередньо, мало читають, «логічно мислять слабо», мають нахил до трудових звичок, допомагають батькам, добре фізично розвинуті та завжди готові прийти на допомогу.

Суддя Рахівського районного суду Марія Марусяк визнала обох школярів винними за ч. 2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом за попередньою змовою осіб) та присудила по 5 років позбавлення волі, звільнивши хлопців від покарання іспитовим терміном на 2 роки. Школярі мають право на оскарження вироку протягом 30 днів.