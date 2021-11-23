Міжгірський районний суд призначив призовнику два роки умовно за ухилення від служби у війську: після отримання повістки хлопець виїхав на заробітки до Чехії, а в суді пояснив, що «боявся армії» і повинен був заробляти для допомоги мамі.

Як зазначається у постанові суді, мешканець села Колочава Міжгірського району Іван С. отримав повістку про призов на строкову військову службу у квітні 2021 року та був проінформований про відправку його до армії, однак не з’явився на призначену дату до військкомату.

Під час розгляду справи в суді, Іван С. пояснив, на час призову він «був вимушений виїхати на заробітки в Чехію», а також додав, що не бажає відбувати військову службу, бо боїться. Крім того, призовник розповів, що допомагає хворій матері, веде домашнє господарство, бо його батько помер. Свою вину в ухиленні від служби хлопець визнав і підтвердив це під час засідання суду.

Суддя Міжгірського районного суду Володимир Кривка визнав Іван С. винним у вчиненні кримінального проступку за ст. 335 ККУ (ухилення від військової служби) і призначити йому обмеження волі на 1,6 року. Разом з тим, суддя звільнив призовника від покарання та призначив йому іспитовий термін на 2 роки. Хлопець має право на оскарження вироку протягом 30 днів.

Зазначимо, втеча від призову на заробітки закордон – досить поширена. Аналогічний випадок нещодавно стався і в Рахівському районі: там суд призначив призовнику рік умовно за втечу на заробітки до Чехії після вручення повістки.