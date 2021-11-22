Солдату-прикордоннику присудили сім діб гауптвахти за користування особистим мобільним телефоном під час охорони кордону. У суді військовий пояснив, що взяв із собою у наряд телефон для того, щоб слухати музику.

Як зазначається у постанові Рахівського районного суду, Володимир Б., молодший інспектор прикордонної служби, інструктор-кінолог, 13 листопада 2021 року виконував наказ на охорону державного кордону в межах відділу «Ділове» та мав при собі особистий мобільний телефон, чим порушив вимоги до служби.

Під час розгляду справи солдат свою вину повністю визнав, розкаявся та пояснив, що після повернення з прикордонного наряду, у нього було виявлено особистий мобільний телефон, який він приховав від чергового служби, щоб взяти в наряд для прослуховування музики.

Суддя Рахівського районного суду Марія Марусяк визнала солдата винним за ч. 2 ст. 172-18 КУпАП (порушення правил несення прикордонної служби) та призначила сім діб гауптвахти. У постанові суду зазначається, що військовий-прикордонник має право на її оскарження протягом десяти діб.