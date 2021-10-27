Мукачівський міськрайонний суд оштрафував чоловіка за образливe SMS-повідомлення колишній дружині. У постанові суду не вказано, що саме написав обвинувачений, вказано лише, що повідомленням він принизив честь та гідність колишньої дружини. SMS кваліфікували як домашнє насильство, за що чоловіка оштрафували на 170 грн.

Відомо, що у 2018 році подружжя розлучилося після шести років спільного життя. Ініціаторкою розлучення була дружина обвинуваченого, яка зазначила, що самостійно виховує спільного сина. Зараз чоловік сплачує колишній дружині аліменти. Втім, судячи з постанови суду, ввечері 17 жовтня Руслан Б. вирішив ще й написати образи колишній дружині.

«О16:20 Руслан Б. надіслав SMS-повідомлення на мобільний своєї колишньої дружини із образливим змістом, чим принизив її честь та гідність, тим самим вчинив психологічне насильство. У судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні адмінправопорушення визнав, просив суд його суворо не карати», – йдеться у постанові суду.

Каяття чоловіка суд врахував як пом'якшувальну обставину. Відтак суддя Мукачівського міськрайонного суду Іван Котубей призначив Руслану Б. мінімально передбачене статтею покарання – 170 грн. Окрім цього чоловік має сплатити 454 грн судового збору.

Зазначимо, Руслан Б. ще має право на оскарження рішення суду протягом десяти днів.