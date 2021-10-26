Берегівський райсуд оголосив померлою жінку, яка покинула на Закарпатті чоловіка і полетіла в Азербайджан до знайомого по Facebook. Окрім чоловіка, в Україні у неї залишилося двоє дітей, але оскільки жінка за п'ять років так і не надіслала рідним жодної звістки, суд визнав мешканку Берегова померлою.

Як зазначається у тексті судового рішення, мешканець Берегова Шандор І. звернувся до суду з проханням оголосити його цивільну дружину померлою через те, що він виховує дітей сам, але фактично позбавлений можливості отримувати державну допомогу на малолітніх дітей. У заяві чоловік зазначив, що у 2008 році познайомився з жінкою, з якою згодом почав жити у цивільному шлюбі. У сім’ї народилося двоє синів.

Наприкінці 2015 року Шандор І. помітив, що його цивільна дружина переписується Facebook з чоловіком з Азербайджану. Після цього їх відносини почали погіршуватися, частіше виникали сварки та скандали, ініціатором яких була дружина. Жінка почала докоряти чоловікові малими заробітками і перестала брати участь у житті сім’ї.

У травні 2016 року дружина зібрала свої речі, забрала всі сімейні заощадження (1,5 тис. доларів США, 450 євро, 20 тис. грн) покинула чоловіка та малолітніх дітей, поїхала у Бориспіль та вилетіла до Азербайджану. Тоді ж чоловік звертався до правоохоронців з приводу зникнення дружини. У березні 2017 року Берегівський районний суд заочно позбавив дружину Шандора І. батьківських прав відносно її малолітніх дітей.

На судове засідання чоловік не з’явився, просив суд розглянути заяву за його відсутності. Суддя Берегівського районного суду Іван Ільтьо врахував всі обставини справи, а також інформацію від поліції про відсутність будь-яких відомостей про підсудну з 2016 року та оголосив мешканку Берегова померлою. Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його проголошення.