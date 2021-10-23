Мукачівський міськрайонний суд оштрафував на 17 тис. грн двох чоловіків, які п’яними затіяли бійку в ресторані «Бульвар» у центрі міста та побили двох відвідувачів. Нападники спочатку влаштували сварку з потерпілими, потім почали матюкатися та ображати їх, а далі – били руками і ногами по голові та тулубу. Внаслідок нападу потерпілі отримали переломи черепа, численні забої, синці та ушкодження очей. Інцидент стався влітку 2021 року.

Як зазначається у рішенні суду, конфлікт на терасі ресторану «Бульвар» почався вночі 7 серпня, коли нетверезі Василь Б. та Владислав Г. почали сваритися із двома іншими відвідувачами – Олексієм Ф. та Василем Б. Сварка між чоловіками переросла у серйозну бійку – нападники били потерпілих кулаками і ногами.

«Діючи умисно, з хуліганських спонукань, грубо порушуючи громадський порядок, демонструючи п’яну завзятість з метою демонстрації переваги, руками, затиснутими в кулак, та ногами продовжили наносити удари потерпілим в область голови та тулуба», – йдеться в тексті судового рішення.

Внаслідок бійки Олексій Ф. та Василь Б. отримали численні синці та садна, переломи кісток черепа, носу, переломи щелепи, забійні рани, контузію ока.

Під час судового засідання обоє обвинувачених від показань відмовилися, проте визнали свою вину повністю, каялися та повідомили, що просили вибачення у потерпілих і добровільно компенсували їм моральну шкоду. Обоє чоловіків підтвердили факт бійки та сказали, що шкодують про скоєне.

Адвокат потерпілих під час суду зазначив, що його клієнти не бажають брати участь у розгляді справи, підтвердив, що їм моральну шкоду відшкодували, а тому жодних претензій до обвинувачених потерпілі не мають. Крім того, адвокат просив застосувати до обвинувачених найменше покарання.

Суддя Мукачівського міськрайонного суду Наталія Морозова визнала одного з нападників винним за двома статтями – ч. 1 ст. 122 ККУ (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості) і за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене групою осіб) та присудила йому штраф у сумі 17 тис. грн. Інший нападник визнаний винним за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене групою осіб) та теж отримав штраф – 17 тис. грн. Обвинувачені мають право на оскарження вироку протягом тридцяти днів з дня його проголошення.