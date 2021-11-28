Ввечері суботи, 27 листопада, у місті Долина, що на Івано-Франківщині, в аварію потрапили двоє хлопців з Львівщини. Хлопці їхали на мотоциклі і перекинулися в кювет, повідомили в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації Франківщини.

Аварія сталася близько 21:10. Двоє хлопців їхали на мотоциклі Honda. За кермом був 23-річний водій, пасажирові — 18 років, обоє мешканці Львівщини. Рухаючись вулицею Б. Хмельницького водій не впорався з керуванням, з'їхав на праве узбіччя та перекинувся у кювет.

Внаслідок зіткнення 23-річний водій отримав сильні травми. «Водієві надали медичну допомогу в Долинській багатопрофільній лікарні. Він помер від травм під час транспортування у Калуську центральну районну лікарню», — повідомили в управлінні з питань цивільного захисту.

Пасажир мотоцикла перебуває у лікарні, поліція проводить розслідування.