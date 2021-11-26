67-річний мешканець села Неліпино загинув на місці ДТП

Поблизу Сваляви ввечері четверга, 25 листопада, внаслідок аварії загинув 67-річний мешканець села Неліпино. За свідченнями 37-річного водія ВАЗ-2109, він їхав у напрямку Сваляви і раптово почув удар у правий бік своєї машини. Коли вийшов з авто – побачив потерпілого. На місце ДТП викликали медиків, але їм не вдалося врятувати чоловіка. Наразі поліція шукає додаткових свідків аварії, щоби встановити причини ДТП.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, попередньо відомо, що близько 19:10 водій ВАЗ-2109 рухався зі сторони села Сасівка у напрямку Сваляви та раптово почув удар у правий бік свого авто. Коли вийшов з автомобіля побачив, що на дорозі лежить травмований чоловік.

«Свідки одразу ж викликали поліцію та швидку. Медики намагалися реанімувати потерпілого, однак отримані травми виявилися несумісними з життям. Особу потерпілого встановили – це 67-річний місцевий житель», – йдеться у повідомленні поліції.

Встановлено, що за кермом 37-річний житель села Неліпино перебував тверезий. Його авто поміщено на штрафмайданчик. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого). У справі призначать експертні дослідження за висновками яких поліцейські встановлять остаточні обставини аварії. Також поліція просить очевидців ДТП звернутися до найближчого відділення поліції або ж за номером «102».