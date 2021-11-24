Водій Renault Kangoo врізався у бетонну огорожу, намагаючись об'їхати коня

Поблизу села Нижня Апша Тячівського району ввечері вівторка, 23 листопада, загинула 58-річна пасажирка Renault Kangoo. Наразі відомо, що водій авто намагався уникнути зіткнення з конем, який раптово вибіг на дорогу, з’їхав у кювет і врізався в бетонну огорожу. 74-річний чоловік та ще дві його 71- та 57-річні пасажирки наразі перебувають у лікарні.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Закарпаття, інформація про ДТП у селі Нижня Апша надійшла рятувальникам близько 20:00 у середу, 23 листопада.

«За словами очевидців, на дорогу вибіг кінь і водій Renault Kangoo, намагаючись уникнути зіткнення з ним, не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та допустив зіткнення з бетонною огорожею.Внаслідок ДТП загинула пасажирка машини 1963 року народження. Водій та ще дві пасажирки отримали різні травми», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Як ZAXID.NET уточнили у прес-службі Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги, на місце ДТП виїжджали три автомобілі «швидких». Відомо, що у постраждалих – 71-річного водія і 57- та 71-річних пасажирок Renault Kangoo – травми різного ступеню важкості, медики швидкої доставили потерпілих до Тячівської райлікарні.