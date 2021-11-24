Поліція розшукує автомобіль та водія, який у Золочівському районі збив пішохідку та втік. Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 19:10 у вівторок, 23 листопада, на дорозі між селами Русилів та Балучин.

Як повідомили у поліції, невстановлений автомобіль скоїв наїзд на 51-річну місцеву мешканку, водій втік із місця події. Від триманих травм мешканка с. Русилів 1970 року народження загинула на місці події.

За інформацією поліції, тіло виявили на дорозі перехожі.

Поліція проводить оперативно-розшукові заходи, встановлює особу водія та автомобіль, який скоїв наїзд. Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, що допоможе встановити обставини ДТП, просять повідомити на оперативну лінію 102 або у найближчий підрозділ поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

До слова, за інформацією поліції, за минулу добу на дорогах Львова та області сталися 62 дорожньо-транспортні пригоди, чотири з них – із потерпілими. Внаслідок ДТП дві людини загинули, ще двоє отримали травми.