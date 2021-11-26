47-річний водій Skoda Octavia врізався у відбійник біля Стрия і загинув
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Відбійник наскрізь пронизав легковик біля Стрия, водій загинув
У п’ятницю, 26 листопада, на трасі Київ-Чоп у селі Любинці Стрийського району водій легковика Skoda Octavia на швидкості врізався у відбійник та загинув.
У поліції Львівщини розповіли, що ДТП сталася близько 10:40 у селі Любинці, що за 18 км від Стрия. 47-річний водій Skoda Octavia, місцевий мешканець, виїхав на зустрічну смугу та в’їхав у металевий відбійник, який проштрикнув автомобіль наскрізь. У результаті водій загинув.
За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Усі обставини аварії встановлюють.
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