Відбійник наскрізь пронизав легковик біля Стрия, водій загинув

У п’ятницю, 26 листопада, на трасі Київ-Чоп у селі Любинці Стрийського району водій легковика Skoda Octavia на швидкості врізався у відбійник та загинув.

У поліції Львівщини розповіли, що ДТП сталася близько 10:40 у селі Любинці, що за 18 км від Стрия. 47-річний водій Skoda Octavia, місцевий мешканець, виїхав на зустрічну смугу та в’їхав у металевий відбійник, який проштрикнув автомобіль наскрізь. У результаті водій загинув.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Усі обставини аварії встановлюють.