Руслан Мостовий за кермом Skoda Octavia врізався у металевий відбійник і загинув

Загиблим у ДТП, яка сталася в п’ятницю, 26 листопада, на трасі Київ-Чоп біля Стрия, виявився відомий тренер та футболіст Руслан Мостовий. Про це повідомили на сторінці спільноти «Ветерани футболу Прикарпаття» у Facebook.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та друзям Руслана Мостового у зв’язку із його смертю, яка сталась сьогодні о 10:40 внаслідок ДТП у Стрийському районі на Львівщині», – йдеться у повідомленні.

Руслан Мостовий – вихованець львівського футболу. Наприкінці 90-х років три сезони виступав у складі вищолігового ФК «Прикарпаття», провівщи 57 матчів, у яких відзначився трьома забитими м’ячами. Виступав також за команди ФСК «Прикарпаття», «Хутровик» (Тисмениця), «Техно-Центр» (Рогатин), «Енергетик» (Бурштин).

З 2016 року Руслан Мостовий був головним тренером львівського ФК «Рух» та вивів команду у Першу лігу. У сезоні 2019-2020 років був на посаді головного тренера ГО МФК «Прикарпаття», звідки був був звільнений у квітні цього року.

Смертельна ДТП сталася 26 листопада на трасі Київ-Чоп у селі Любинці, що за 18 км від Стрия. 47-річний Руслан Мостовий за кермом автомобіля Skoda Octavia виїхав на зустрічну смугу та в’їхав у металевий відбійник. Відбійник проштрикнув автомобіль наскрізь, водій загинув.