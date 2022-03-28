За продаж наркотиків 17-річному ужгородцю загрожує до 10 років тюрми

Ужгородські поліцейські затримали 17-річого місцевого мешканця із наркотиками на 50 тис. грн. Хлопця зупинили, коли він був за кермом Skoda Fabia. У салоні автомобіля знайшли понад 20 пакетиків із метамфетаміном. Наразі ужгородець перебуває у СІЗО. За продаж наркотиків йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як у понеділок, 28 березня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, 17-річного ужгородця, поліцейські затримали на вулиці Берчені в Ужгороді. Хлопець перебував за кермом Skoda Fabia. «У салоні авто правоохоронці виявили близько 20 грамів метамфетаміну, розфасованого у двадцять один поліетиленовий пакет. Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» сягає майже 50 тис. грн», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі 17-річного мешканця Ужгорода затримали, він перебуває у СІЗО. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). За скоєне неповнолітньому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.