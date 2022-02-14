Учня Свалявського будівельного ліцею судили за крадіжку 7 тис. грн у знайомого. Гроші підліток вкрав із дому потерпілого, коли вони разом з мамою були у нього у гостях. Скоїти крадіжку хлопцеві наказала його мама. І жінці, і юнаку, суд призначив умовне покарання – іспитовий термін на один рік.

Як йдеться у вироку Свалявського районного суду, учень місцевого будівельного ліцею ще у липні 2019 року, перебуваючи у гостях у знайомого, вкрав із кишені його піджака 5,5 тис. грн. Частину грошей хлопець одразу передав своїй мамі, яка й наказала йому скоїти крадіжку.

«Жінка, скориставшись відсутністю власника будинку та знаючи, що він зберігає гроші в кишені свого піджака, що висить у шафі у вітальній кімнаті, з метою схиляння неповнолітнього до вчинення кримінального правопорушення, психічно вплинула на свого неповнолітнього сина і шляхом пропозиції викликала у нього прагнення взяти разом з нею участь у крадіжці», – зазначається у вироку суду.

Мама сказала хлопцеві піти у вітальню і вкрасти гроші, а сама залишилась на кухні спостерігати, чи не чи не повертається раптово господар будинку. Частину вкрадених грошей юнак одразу передав своїй мамі.

Через рік ситуація повторилася: у червні 2020 року юнак, перебуваючи у будинку знайомого, зайшов у спальну кімнату, де з барсетки, яка лежала на шафі, викрав ще 1,5 тис. грн. Дії хлопця суд розцінив як вчинення крадіжки за змовою осіб, а його матері – як крадіжку та втягнення неповнолітнього до злочину.

Під час суду обвинувачена повністю визнала свою вину визнала, розкаялася та підтвердила, що сказала винові вкрасти гроші, коли вони разом були у гостях у знайомого. Юнак також визнав вину, підтвердив, що дійсно скоїв дві крадіжки та зазначив, що шкодує про це. Потерпілий у суді підтвердив факти крадіжок, однак сказав, що претензій до обвинувачених не має та не буде заявляти цивільний позов.

Суддя Свалявського районного суду Едіта Вінер визнала хлопця винним за ч. 2 ст. 185 ККУ (повторна крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб) та засудила до 2 років позбавлення волі, призначивши іспитовий термін на рік. Маму юнака визнали винною 2 ст. 185 (крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб) та за ч. 2 ст. 304 ККУ (втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність, вчинене матір’ю), присудивши 4 роки ув’язнення з іспитовим терміном на один рік. Обвинувачені мають право на оскарження вироку протягом 30 днів.