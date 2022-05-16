Тіла жінок виявили у будинку, де проживали співмешканці

В одному з готелів у Львові поліція затримала 40-річного чоловіка та 27-річну жінку, яких підозрюють у подвійному вбивстві у селі на Івано-Франківщині. Напередодні правоохоронці виявили 18-річну мешканку села Топільське та її 54-річну сусідку вбитими. На тілах жінок були ножові поранення. Відомо, що перед вбивством сімейна пара розпивала разом із дівчиною алкоголь.

За інформацією прес-служби поліції Івано-Франківської області, вбивство сталося у ніч із суботи на неділю, 15 травня. Про виявлення тіла 54-річної жінки правоохоронцям повідомив мешканець Калуша, який виявив потерпілу в її будинку. Поліція вияснила, що напередодні до загиблої приходила сімейна пара, яка тимчасово проживає у селі. Під час огляду їх помешкання правоохоронці виявили тіло ще однієї жертви – 18-річної місцевої мешканки.

«Поліцейські виявили ще одну потерпілу зі слідами насильницької смерті. Йдеться про 18-річну дівчину. ЇЇ тіло знайшли в одному із приміщень на подвір’ї, теж з множинними колото-різаними ранами грудної клітки. Напередодні потерпіла вживала з підозрюваними спиртні напої», – йдеться у повідомленні поліції.

Через кілька годин в одному з готелів у Львові правоохоронці затримали 40-річного чоловіка та 27- річну жінку, які причетні до вбивства. У поліції зазначають, що підозрювані є мешканцями інших областей України. Під час огляду у них вилучили речові докази. Також встановлено, що затриманий чоловік був раніше судимий за насильницькі злочини.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Тіла обох жінок направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини та часу смерті.