Богдан Петров втік з лікарні, де перебував на лікуванні

З лікарні на вул. Кульпарківській у Львові втік 61-річний підозрюваний у вбивстві чоловік. Зараз поліція його розшукує і просить зголоситись усіх, хто бачив ймовірного вбивцю.

Як повідомили у поліції Львівщини, у суботу, 14 травня, близько 16:40 з лікарні на вул.Кульпарківській у Львові втік 61-річний Петров Богдан Ярославович, який перебував на лікуванні згідно ухвали Дрогобицького міськрайонного суду. Чоловік підозоюваний в умисному вбивстві.

Прикмети чоловіка:

- у спортивний костюм синього кольору із кольоровими вставками на рукавах, спортивні кросівки темного кольору;

- спортивної тілобудови;

- волосся русяве, короткострижений;

- зріст близько 165 см.

Якщо комусь відомо місцеперебування підозрюваного, прохання повідомити на оперативну лінію 102.

Петров Богдан Ярославович підозрюється у вбивстві таксиста Юрія Новосада в Дрогобичі, яке трапилось минулого року.

Додамо, що на вул. Кульпарківській у Львові розташована Львівська обласна психіатрична лікарня. У цьому медзакладі, з-поміж іншого, проходять лікування фігуранти кримінальних проваджень, які за станом психічного здоров'я не можуть перебувати в СІЗО чи у в'язниці.