З психлікарні у Львові втік підозрюваний у вбивстві пацієнт
Поліція розшукує 61-річного Богдана Петрова, який вбив таксиста у Дрогобичі
З лікарні на вул. Кульпарківській у Львові втік 61-річний підозрюваний у вбивстві чоловік. Зараз поліція його розшукує і просить зголоситись усіх, хто бачив ймовірного вбивцю.
Як повідомили у поліції Львівщини, у суботу, 14 травня, близько 16:40 з лікарні на вул.Кульпарківській у Львові втік 61-річний Петров Богдан Ярославович, який перебував на лікуванні згідно ухвали Дрогобицького міськрайонного суду. Чоловік підозоюваний в умисному вбивстві.
Прикмети чоловіка:
- у спортивний костюм синього кольору із кольоровими вставками на рукавах, спортивні кросівки темного кольору;
- спортивної тілобудови;
- волосся русяве, короткострижений;
- зріст близько 165 см.
Якщо комусь відомо місцеперебування підозрюваного, прохання повідомити на оперативну лінію 102.
Петров Богдан Ярославович підозрюється у вбивстві таксиста Юрія Новосада в Дрогобичі, яке трапилось минулого року.
Додамо, що на вул. Кульпарківській у Львові розташована Львівська обласна психіатрична лікарня. У цьому медзакладі, з-поміж іншого, проходять лікування фігуранти кримінальних проваджень, які за станом психічного здоров'я не можуть перебувати в СІЗО чи у в'язниці.