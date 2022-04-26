Івана Жовніра намагались врятувати медики, але безуспішно

На території школи в мікрорайоні Рясне у Львові трапилося вбивство: 60-річний чоловік загинув від ножового поранення, яке йому завдав опонент під час конфлікту.

За інформацією ZAXID.NET, у вівторок ввечері мешканець Рясного Іван Жовнір вигулював собаку. На території школи №92 між ним та невідомим чоловіком виник словесний конфлікт. Опонент Жовніра мав при собі ніж та поранив ним чоловіка.

Відомо, що свідки події викликали медиків, але врятувати життя Івана Жовніра не вдалось.

Речниця львівської поліції Світлана Добровольська, коментуючи цей випадок Тvoemisto.tv, уточнила, що Івану Жовніру було 60 років, а нападнику – 55 років і він львів'янин.

Що стало причиною конфлікту – наразі невідомо, це мають з'ясувати правоохоронці. Відомо також, що учасники конфлікту – не працівники школи і не переселенці.

Родичі загиблого чоловіка розшукують свідків події. Якщо ви бачили цей конфлікт, звертайтесь у поліцію.