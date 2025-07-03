Вбивство трапилося 26 квітня 2022 року у мікрорайоні Рясне, біля школи №92

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок 58-річному львів’янину Ігорю Стаху, який у 2022 році вбив сусіда, який вигулював собаку біля школи. Суд призначив чоловіку 14 років ув’язнення.

Вбивство трапилося 26 квітня 2022 року у мікрорайоні Рясне. Того дня 60-річний місцевий мешканець Іван Жовнір вигулював собаку з племінником і його дітьми. На території школи №92 відпочивала його сусідка з дітьми, яка сказала що злякалася пса і почала голосно кричати. Іван Жовнір забрав собаку, просив вибачення та пішов. Проте жінка зателефонувала батьку Ігорю Стаху і сказала, що сусідський пес напав на її дітей.

Після цього чоловік вибіг у двір і намагався вдарити ножем племінника Івана Жовніра, але той ухилився, а нападник впав. Підвівшись, Ігор Стах напав ще раз, різко вдаривши сусіда ножем у груди. Перехожі намагались його врятувати, однак чоловік помер ще до приїзду швидкої.

Слідство у цій справі тривало понад три роки. 3 липня Львівська обласна прокуратура повідомила, що нападнику винесли вирок. Суд визнав Ігоря Стаха винним в умисному вбивстві за п. 7 ч. 2 ст. 115 ККУ та призначив 14 років ув’язнення. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.