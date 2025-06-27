Поліція оперативно затримала нападника

У Винниках поліція затримала 47-річного чоловіка, який із ножем напав на літню матір та сестер. Унаслідок завданих ударів мати та одна з сестер загинула на місці, ще двох жінок госпіталізували.

Як повідомили у поліції, інцидент трапився вранці в п’ятницю, 27 червня, у одному з приватних житлових будинків у Винниках. Попередньо відомо, що 47-річний чоловік із ножем напав на 80-річну матір, а також на двох сестер 53, 56 років. Крім цього, ножові поранення отримала 75-річна сусідка. Від отриманих поранень мати і молодша з сестер померли на місці. Двох інших поранених жінок госпіталізували.

Поліцейські оперативно затримали нападника. Йому готують підозру в умисному вбивстві.