Залізничний районний суд виніс вирок львівському стоматологу Богдану Матійціву, який у 2010 році під час сутички вбив сусіда. Із другої спроби суд призначив йому 10 років увʼязнення та зобовʼязав виплатити дітям загиблого 2 млн грн компенсації. Про це 14 травня повідомив адвокат сімʼї вбитого Олег Іванов.

Вбивство трапилось ще 24 липня 2010 року на вул. Естонській у Львові. Під час вуличного конфлікту Богдан Матійців вдарив гострим предметом сусіда, від отриманих травм він одразу помер.

У суді Богдан Матійців не визнав своєї провини і заявив, що нападником був інший чоловік, а не він. Втім, свідки у цій справі, зокрема дружина загиблого, яка була присутня під час конфлікту і вбивства, вказали саме на Богдана Матійціва як убивцю.

29 грудня 2022 року Залізничний райсуд виніс Богдану Матійціву вирок, визнавши його винним в умисному вбивстві, та призначив 10 років тюрми. Також суд зобовʼязав його сплатити родині загиблого 500 тис. грн компенсації.

Однак цей вирок оскаржили в апеляції. 14 травня Залізничний райсуд знову виніс вирок Богдану Матійціву та призначив 10 років тюрми. Крім цього, суд зобовʼязав його сплатити дітям убитого 2 млн грн моральної шкоди.

«Що вже тільки не робила сторона захисту для затягування розгляду справи: відвід мені та іншому представнику, відвід прокурору, клопотання про повторні експертизи, клопотання про повернення до зʼясування обставин зі стадії дебатів. Були і “лікування” обвинуваченого, і приводи, і врешті обрання нічного домашнього арешту. Вини, попри численні докази, обвинувачений так і не визнав», – повідомив адвокат родини вбитого Олег Іванов.

У попередньому вироку суду було вказано, що Богдан Матійців працює лікарем-стоматологом 1-ї комунальної стоматологічної поліклініки Львова.