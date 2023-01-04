Львівського стоматолога посадять в тюрму за вбивство 12-річної давності
Залізничний районний суд ув'язнив стоматолога зі Львова, який 12 років тому вбив чоловіка під час сутички. Богдан Матійців не визнав своєї провини, однак слідство довело, що саме він винен у вбивстві.
Як вказано у судовому вироку, вбивство трапилось 24 липня 2010 року на вулиці Естонській у Львові. Під час конфлікту посеред вулиці Богдан Матійців вдарив гострим предметом чоловіка, від отриманих травм той одразу помер.
У судовому засіданні 29 грудня 2022 року Матійців не визнав своєї провини і заявив, що нападником був інший чоловік, а не він. Втім свідки у цій справі, зокрема дружина загиблого, яка була присутня під час конфлікту і вбивства, вказали саме на Богдана Матійціва як убивцю.
Суддя Наталія Румілова, яка розглядала цю справу, визнала Богдана Матійціва винним в умисному вбивстві і призначила йому 10 років позбавлення волі. Окрім того, родичі загиблого чоловіка відсудили у вбивці 500 000 грн моральної компенсації.
Цей вирок ще можна оскаржити в апеляції.
У вироку суду вказано, що Богдан Матійців працює лікарем-стоматологом 1 комунальної стоматологічної поліклініки Львова (Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка №1»)