Залізничний районний суд ув'язнив стоматолога зі Львова, який 12 років тому вбив чоловіка під час сутички. Богдан Матійців не визнав своєї провини, однак слідство довело, що саме він винен у вбивстві.

Як вказано у судовому вироку, вбивство трапилось 24 липня 2010 року на вулиці Естонській у Львові. Під час конфлікту посеред вулиці Богдан Матійців вдарив гострим предметом чоловіка, від отриманих травм той одразу помер.

У судовому засіданні 29 грудня 2022 року Матійців не визнав своєї провини і заявив, що нападником був інший чоловік, а не він. Втім свідки у цій справі, зокрема дружина загиблого, яка була присутня під час конфлікту і вбивства, вказали саме на Богдана Матійціва як убивцю.

Суддя Наталія Румілова, яка розглядала цю справу, визнала Богдана Матійціва винним в умисному вбивстві і призначила йому 10 років позбавлення волі. Окрім того, родичі загиблого чоловіка відсудили у вбивці 500 000 грн моральної компенсації.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляції.

У вироку суду вказано, що Богдан Матійців працює лікарем-стоматологом 1 комунальної стоматологічної поліклініки Львова (Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка №1»)