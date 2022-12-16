Жінку затримали і оголосили підозру в умисному вбивстві

У Самборі жінка вбила 35-річного чоловіка у його квартирі, завдавши численних ножових поранень. Поліція затримала 37-річну зловмисницю і помістила під варту.

Вбивство трапилося 14 грудня. Близько 23:00 у поліцію повідомили про тіло чоловіка з ножовими пораненнями, яке виявили у його квартирі на вулиці Шухевича у Самборі.

«На місці події працювали слідчо-оперативна група та інші співробітники Самбірського районного відділу поліції, а також криміналісти поліції Львівщини. На тілі 35-річного власника квартири правоохоронці виявили численні ножові поранення, які, як встановили медики, і стали причиною смерті», – повідомила поліція Львівської області 16 грудня.

Слідчі встановили, що до злочину причетна 37-річна мешканка Самбора. У поліції ZAXID.NET зазначили, що жінка прийшла в гості і під час конфлікту з господарем квартири вона завдала йому вісім ударів ножем у різні ділянки тіла. Наразі мотиви злочину невідомі, як і те, чи перебували вони у стосунках та чи вживали алкоголь. Раніше жінка не мала судимостей.

Самбірчанку затримали і повідомили про підозру за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство), за що передбачено позбавлення волі від 7 до 15 років.