Поліція затримала 35-річну мешканку Стрийського району, яку підозрюють у вбивстві мешканця Самбора. Жінка завдала кілька смертельних ударів ножем своєму знайомому у шию та живіт, повідомила прес-служба поліції у вівторок, 15 листопада.

За даними поліції, підозрювана, ввечері понеділка, 14 листопада, гостювала у свого 36-річного знайомого у Самборі. У квартирі на вул. Сагайдачного, між ними виникла суперечка. Жінка під час сварки завдала чоловікові кілька ударів ножем у шию та живіт. 36-річний самбірчанин від отриманих травм помер у квартирі.

Поліція вже затримала підозрювану. За умисне вбивство жінці загрожує до 15 років ув'язнення. Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере підозрюваній запобіжний захід.