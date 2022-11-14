Поліцейські затримали 46-річного чоловіка за підозрою у вбивстві своєї 71-річної матері. Чоловік у стані сп’яніння сильно побив матір та пішов спати, а вранці заявив у поліцію начебто вона раптово померла.

Як повідомили у Нацполіції Львівщини, вранці у суботу, 12 листопада, до них звернувся 46-річний мешканець одного з сіл Львівського району, який повідомив, що його мати померла.

Правоохоронці виявили на тілі 71-річної жінки ознаками насильницької смерті. Оперативники встановили, що до смерті пенсіонерки причетний її син, 46-річний житель Львівського району. Напередодні він приїхав до матері та, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сімейного конфлікту наніс жінці численні удари ногами та руками по тілу.

Від отриманих травм жінка померла на місці події, а син пішов спати. Зранку він зателефонував до поліції та повідомив, що матір ніби раптово померла вночі.

Поліцейські затримали чоловіка у порядку статті 208 КПК України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.