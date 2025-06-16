У Львові судили чоловіка, який під час конфлікту кухонним ножем вбив свого знайомого. Шевченківський районний суд призначив Констянтину Т. вісім років позбавлення волі.

Як йдеться в матеріалах справи, інцидент трапився 6 березня 2025 року. Обвинувачений, будучи військовослужбовцем Збройних Сил України проходив реабілітацію після лікування у Львові. Констянтин Т. прийшов в гості до свого знайомого, який проживав з його колишньою дружиною. Вони розпивали спиртні напої, через ревнощі між чоловіками почалася сварка. Під час конфлікту обвинувачений вдарив свого знайомого кухонним ножем, який від отриманих травм помер. Раніше ZAXID.NET писав, що вбивство трапилося у квартирі багатоповерхівки на вул. Варшавській.

Констянтин Т. під час судового засідання розповів, що хотів надати потерпілому першу медичну допомогу, оскільки вміє це робити, але його колишня дружина почала кричати і вигнала його з квартири. Він вийшов з будинку і недалеко на лавочці чекав, коли його затримають, не мав наміру переховуватись від правоохоронних органів, сприяв слідству. Свою вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю, щиро розкаявся. Також зазначив, що вибачився перед матір’ю загиблого і має намір повернутись до служби, щоб спокутувати свою вину.

Шевченківський районний суд Львова визнав винним Констянтина Т. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.115 КК України (Умисне вбивство), та призначив йому вісім років позбавлення волі. На вирок можна подати апеляцію протягом 30 днів з моменту його проголошення.