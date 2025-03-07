Чоловіки розпивали алкоголь та посварилися

У четвер, 6 березня, у квартирі багатоповерхівки на вул. Варшавській у Львові 45-річний мешканець Нового Роздолу вдарив ножем у стегно свого 49-річного товариша, до якого прийшов у гості. Постраждалий стік кров’ю, а нападника вже затримала поліція.

За даними поліції Львівщини, інцидент стався близько 10:30 в одному з багатоквартирних будинків на вул. Варшавській у Львові. 45-річний житель Нового Роздолу перебував в гостях у свого знайомого – 49-річного львів’янина. Чоловіки розпивали спиртне та посварилися. Під час конфлікту гість завдав господарю удару в стегно кухонним ножем, після чого втік. Як в подальшому встановили експерти, поранений помер внаслідок гострої крововтрати.

Втікача затримали патрульні поліцейські неподалік місця події. Слідчі повідомили йому про підозру в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.