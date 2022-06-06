36-річний мешканець Хмельниччини отримав 9 років та 6 місяців років тюрми за обкрадання будинків садового товариства біля Хмельницького. Крім того, він заплатить 1 млн грн матеріальних та моральних відшкодувань потерпілим. Відомо, що чоловік викрадав з помешкань ювелірні вироби та гроші. Загальну суму збитків слідчі оцінили у 700 тис. грн. Крім того, його також судили за утримання наркопритону.

Про вирок Хмельницького міськрайонного суду стало відомо у понеділок, 6 червня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини. У суді слідство довело, що 36-річний мешканець Хмельниччини неодноразово проникав до житлових будинків садового товариства на території Давидковецької сільської ради та викрадав різноманітні речі, ювелірні вироби та гроші. Загалом зловмисник викрав майна на суму понад 700 тис. грн.

Окрім того, він надавав своє помешкання для незаконного вживання наркотиків і психотропних речовин.

Хмельницький міськрайонний суд визнав чоловіка винним у крадіжках в особливо великих розмірах, а також в утриманні місця для незаконного вживання наркотиків.

«Вироком Хмельницького міськрайонного суду чоловіка засуджено до 9 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна, окрім житла. Також зловмисник сплатить майже 1 млн грн завданої потерпілим матеріальної та моральної шкоди», – повідомляє прокуратура.