42-річного мешканця Хмельницького, який неодноразово обкрадав автомобілі та займався шахрайством, посадили на 4 роки. Відомо, що чоловік систематично зламував замки та викрадав із автівок техніку, одяг і документи. Крім того, взяв велосипед, аби протестити нібито перед купівлею, і здав у ломбард.

Як у п’ятницю, 29 квітня, повідомила прес-служба Хмельницької обласної прокуратури, 42-річний місцевий мешканець до цього вже був неодноразово судимий. За даними слідства, чоловік проникав до автомобілів, зламуючи замки на дверях, та викрадав техніку, одяг і документи потерпілих.

«Також шахрай, під приводом купівлі велосипеда, взяв «протестувати» його у власника і не повернув. Усе викрадене майно мешканець Хмельницького здавав до ломбарду», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури.

Хмельницький міськрайонний суд визнав 42-річного чоловіка винним за у крадіжці та шахрайстві вчинених повторно, а також у викраденні документа (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України). За скоєне суд призначив обвинуваченому чотири роки позбавлення волі.