Ресторан розташований у підвальному приміщенні, тому зараз там облаштували укриття

В Івано-Франківську 55-річний мешканець Київської області обікрав приміщення ресторану, де зараз облаштовано укриття. Чоловік підібрав електронний код на дверях до бомбосховища та виніс звіти техніку, продукти, напої та 6 тис. грн. До прибуття поліції його затримала охорона закладу. Зараз чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як у п’ятницю, 29 квітня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, виклик про крадіжку в одному з ресторанів міста правоохоронці отримали близько 03:00 у четвер, 28 квітня. Виявилося, що крадіжка сталася у приміщенні, де зараз облаштували бомбосховище. Невідомий підібрав електронний код до дверей, в укритті спрацювала сигналізація,

«У приміщення ресторану, в якому нині облаштоване бомбосховище, проник невідомий чоловік. Його затримала охорона на місці та передала слідчо-оперативній групі. Зловмисник виніс з укриття майно: дорогі смартфони, продукти харчування, напої та 6 тис. грн», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці встановили, що затриманий 55-річним є мешканцем Київщини. Із собою він мав в’язку ключів, тому фігуранта перевірять на причетність до інших майнових злочинів. Поліція відкрила кримінальне провадження ч. 4 ст. 185 (крадіжка). За скоєне чоловікові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.