Поліція затримала неповнолітніх мешканців села Нове Давидково, які кілька разів проникали у будинок односельця та виносили звідти техніку. Юнаки скористалися тривалою відсутністю господаря та викрали з будинку усю техніку, меблі та інші цінні речі. Поліція вилучила у підлітків усе викрадене майно. За скоєне неповнолітнім загрожує до шести років позбавлення волі.

За інформацією прес-служби поліції Закарпаття, до крадіжок із приватного будинку в селі Нове Давидково причетні двоє 16 та 17-річних місцевих мешканців.

«Неповнолітні порушники скористалися тривалою відсутністю господарів вдома та кілька разів незаконно проникали до чужого будинку. Фігуранти викрали комп‘ютерну техніку, телевізор, пральну машинку, пилосос, електрообігрівач, меблі та інше цінне майно. Викрадені речі працівники поліції вже вилучили та найближчим часом повернуть власникам», – йдеться у повідомленні поліції.

Відомо, що молодший з юнаків уже притягався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину і наразі перебуває на іспитовому терміні. Обом неповнолітнім вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка, поєднана із проникненням у житло). Зараз підозрюваним загрожує до шести років позбавлення волі.